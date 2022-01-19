Национальный банк Украины на среду, 19 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,41 грн/долл.

На данный момент на валютный рынок находится под давлением заявлений о российской агрессии.

Об этом, как говорится в материале УНИАН, заявили аналитики ICU. Как прогнозируют аналитики, курс гривни будет колебаться в коридоре 28-28,5 грн/долл.

По словам экспертов, на рынке сохраняется преобладание спроса на иностранную валюту.

"В целом, на рынке сохраняется преобладание спроса на иностранную валюту, формируемое главным образом импортерами энергетических ресурсов и нерезидентами. А вот предложение остается довольно небольшим по сравнению с предыдущими месяцами. Это приводит к достаточно большому и постоянному перекосу в сторону спроса на рынке среди клиентов банков. Этот чрезмерный спрос клиентов приходится удовлетворять НБУ и банкам", - объясняют аналитики.

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Согласно прогнозу ICU, на этой неделе валютный рынок останется под влиянием психологических факторов, вызванных новостями по поводу возможной агрессии Росси, и будет находиться под давлением повышенного спроса.

"При таких уровнях может увеличиться предложение валюты от экспортеров аграрной продукции, что будет способствовать постепенному сбалансированию валютного рынка в этом коридоре", - отмечают эксперты.

Курс на 19 января:

Национальный банк Украины на среду, 19 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,41 грн/долл., то есть гривня ослабла на 29 копеек по сравнению с предыдущим показателем.