На конец 2020 года Fitch прогнозирует международные резервы Украины $27,4 млрд по сравнению с $29 млрд в начале сентября.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне B со стабильным прогнозом.

Об этом говорится в пресс-релизе Fitch, передает НВ.

"Рейтинги Украины отражают ее заслуживающую доверия макроэкономическую политику, позволившую снизить инфляцию и сузить бюджетный дефицит до вызванного коронавирусом шока, а также историю международной поддержки", - говорится в сообщении.

В то же время, в агентстве подчеркивается, что в Украине присутствует "низкая внешняя ликвидность при высоких потребностях в финансировании, связанных с выплатами крупных суверенных долгов".

"Шок из-за коронавируса, по крайней мере временно, повернул вспять улучшения, достигнутые Украиной в последние годы в плане снижения долгового бремени, нормализации перспектив роста после геополитического и экономического кризиса 2014−2015 годов", - сообщает агентство.

На конец 2020 года Fitch прогнозирует международные резервы Украины $27,4 млрд по сравнению с $29 млрд в начале сентября.

"Продолжение взаимодействия с МВФ является ключевым для Украины для сохранения доступа к внешнему финансированию. Однако риски реализации программы stand by МВФ значительны, учитывая плохую репутацию Украины по выполнению предыдущих программ и потенциальные судебные решения и законодательные инициативы, которые ведут к откату реформ", - говорится в пресс-релизе.

Агентство ожидает, что инфляция к концу 2020 года приблизится к целевому показателю НБУ 5%, в следующем составит 5,3%, а в 2022 году - 5,7%.

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Автор: УНИАН