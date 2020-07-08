Приватизацию-2020 профинансируют из спецфонда борьбы с коронавирусом - Кабмин
Кабинет министров поддержал возобновление финансирования мероприятий Фонда государственного имущества Украины по проведению приватизации госимущества за счет специального фонда государственного бюджета по борьбе с коронавирусом.
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Соответствующее протокольное поручение было принято на сегодняшнем заседании правительства.
Из слов представителя ФГИУ, после проведения секвестра госбюджета в апреле у фонда на эти мероприятия осталось чуть более 15,3 миллиона гривень, чего явно недостаточно для выполнения необходимых работ по приватизации и обслуживания уже заключенных договоров по приватизации. Кроме того, уже произошла блокировка счетов трех региональных отделений фонда.
Исходя из озвученной суммы, речь идет о выделении 48 миллионов гривень.
Как сообщал УНИАН, 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в закон о госбюджете на 2020 год, согласно которым был создан спецфонд по борьбе с коронавирусом объемом 64,7 миллиарда гривень.
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