Приватизацию-2020 профинансируют из спецфонда борьбы с коронавирусом - Кабмин

Речь идет о выделении 48 миллионов гривень на проведение мероприятий по приватизации госимущества.

Кабинет министров поддержал возобновление финансирования мероприятий Фонда государственного имущества Украины по проведению приватизации госимущества за счет специального фонда государственного бюджета по борьбе с коронавирусом.

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Соответствующее протокольное поручение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Из слов представителя ФГИУ, после проведения секвестра госбюджета в апреле у фонда на эти мероприятия осталось чуть более 15,3 миллиона гривень, чего явно недостаточно для выполнения необходимых работ по приватизации и обслуживания уже заключенных договоров по приватизации. Кроме того, уже произошла блокировка счетов трех региональных отделений фонда.

Исходя из озвученной суммы, речь идет о выделении 48 миллионов гривень.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в закон о госбюджете на 2020 год, согласно которым был создан спецфонд по борьбе с коронавирусом объемом 64,7 миллиарда гривень.

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