Курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 38,76 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 24 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,56 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 38,76 грн/евро, то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 36,55/36,57 грн/долл., евро - 38,78/38,80 грн/евро.

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Курс валют в Украине

Курс валют после выходных показал, что гривня немного укрепилась к доллару. Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 23 октября, укрепился на 3 копейки – до 38,15 грн за доллар в среднем по банкам. Относительно евро средний курс гривни сегодня не изменился и составляет 40,60 грн за евро.

23 октября "ПриватБанк" обновил курс после выходных. Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 23 октября, остался на уровне предыдущего показателя – до 37,80 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 40,55 грн за евро.

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