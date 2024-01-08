Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 38,46 грн, евро - 42,37 грн.

Курс доллара к гривне в "Приватбанке" сегодня, 8 января, подорожал на 10 копеек – до 39,00 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 43,00 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,40 грн, евро - по курсу 42,00 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и составляет 38,46 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 18 копеек и составляет 42,37 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 8 января, подорожал на 15 копеек – до 39,20 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 42,95 грн за евро.

В столичных обменниках средний курс доллара сегодня подорожал на 5 копеек – до 39,25 грн/долл. (продать доллар можно за 39,10 грн). Курс евро же в обменниках подорожал на 10 копеек, до 42,95 грн/евро (курс продажи – 42,70 грн/евро).

На этой неделе, с 8 по 14 января, ситуация на валютном рынке будет более-менее прогнозируемой и экономически обоснованной, а курс на наличном рынке будет колебаться в пределах 38,5-39,5 грн/долл. и 39-41 грн / евро, прогнозировал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

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