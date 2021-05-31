Пересмотр прогноза по росту мировой экономики связан с массовой вакцинацией от коронавируса людей в развитых странах.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз по росту мирового ВВП в 2021 году до 5,8%.

В отчете ОЭСР отмечается, что некоторым странам на восстановление экономики после кризиса может понадобиться от трех до пяти лет, передает НВ.

Ранее в ОЭСР прогнозировали рост мирового ВВП в текущем году на 4,2%. В 2022 году организация прогнозирует рост в 4,4% против ожидавшихся 3,7%.

Пересмотр прогноза связан с массовой вакцинацией от коронавируса людей в развитых странах. Также влияние на оценку оказали государственные стимулы. Вместе с тем в ОЭСР отметили, что во многих странах с формирующейся рыночной экономикой, где доступ к вакцинам и возможности для господдержки ограничены, восстановление экономики будет сдержанным.

На данный момент мировая экономика вернулась к уровню активности, предшествующему пандемии, отмечают в ОЭСР. Однако, к концу 2022 года реальный мировой доход по-прежнему будет примерно на $3 трлн меньше, чем было бы без кризиса.

Также в организации отмечают, что восстановление экономики будет неравномерным и уязвимым к новым спадам до тех пор, пока большая часть населения мира не будет вакцинирована.

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Эксперты ОЭСР также предполагают, что некоторые ограничения мобильности и различных активностей людей все еще нужно сохранять, особенно - международных поездок.

Также отмечается, что разные темпы восстановления экономик в разных странах обусловлены как стратегией общественного здравоохранения, так и скоростью вакцинации, финансовой поддержкой и степенью важности для экономики секторов, сильно пострадавших от карантина, например туризма.

По данным ОЭСР, Южная Корея и США уже вернулись к допандемическому уровню доходов, а странам Европы понадобится на это еще год. При этом, для Мексики и ЮАР этот процесс может занять еще от трех до пяти лет.

ОЭСР прогнозирует рост экономики США в 2021 году на 6,9% и на 3,6% в 2022-ом. Экономика еврозоны, по прогнозам организации, вырастет соответственно на 4,3% и 4,4%.

Между тем подъем ВВП Китая в 2021 году оценивается в 8,5%, а в 2022 году - 5,8%.

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Автор: Александр Топчий