Продуктовая корзина сегодня - в топе роста среди всех товаров и услуг.

По данным Госстата, за последний год среди всех продуктов больше всего подорожали овощи - плюс 115%. На втором месте - крупы, они прибавили в цене плюс 80%.

Как говорится в сюжете "Сніданку з 1+1", масло подорожало на 47%, хлебопродукты - на 37%. Мясо тоже выросло в цене - плюс 20%, сливочное масло - плюс 25%.

Поэтому журналисты расспросили экспертов, чего ждать в дальнейшем от цен на продукты, ведь, по прогнозам правительства, инфляция уже в начале следующего года достигнет около 30% против 23% нынешних.

Экономист Олег Пендзин говорит, что продуктовая корзина сегодня - в топе роста среди всех товаров и услуг. По его прогнозу, цены будут только расти, продуктовая корзина к концу года подорожает до 40%. Дорожать больше всего будут овощи, мясо - плюс минимум 10% от сегодняшней цены, будут стоить больше и крупы.

Из положительного - не будут дорожать яйца, ведь на сегодня с усложненным экспортом сегодня их перепроизводство на рынке, поэтому цена будет держаться на нынешнем уровне.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк прогнозирует инфляцию более 30% по итогам 2022 года. По данным Госстата, инфляция в Украине в июле составляла 0,7%, в годовом измерении – 22,2%.

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