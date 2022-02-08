Гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Национальный банк Украины на среду, 9 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,96 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 31,93 грн/евро, таким образом, гривня укрепилась на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,97/27,99 грн/долл., к евро - на уровне 31,92/31,95 грн/евро.

Читайте такжеОбвал гривни отменяется: украинская валюта в обменниках продолжает укрепляться

Курс 8 февраля:

Национальный банк Украины на вторник, 8 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,00 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на февраль:

Финансовые аналитики прогнозируют колебание курса гривни до 29 грн/долл. Последний раз курс доллара поднимался до отметки 30 в 2015 году. 26 февраля 2015 года доллар стоил 30,01 грн.