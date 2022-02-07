По отношению к доллару гривня укрепилась на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Национальный банк Украины на вторник, 8 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,00 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник, 8 февраля, установлен на уровне 32,07 грн/евро, таким образом, гривня укрепилась на 20 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,94/27,96 грн/долл., к евро - на уровне 31,96/31,98 грн/евро.

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Курс 7 февраля:

Национальный банк Украины на понедельник, 7 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,15 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс гривни к евро на понедельник, 7 февраля, установлен на уровне 32,27 грн/евро, таким образом, гривня ослабла на 35 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на февраль:

Финансовые аналитики прогнозируют колебание курса гривни до 29 грн/долл. Последний раз курс доллара поднимался до отметки 30 в 2015 году. 26 февраля 2015 года доллар стоил 30,01 грн.