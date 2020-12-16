Украинцы получат дополнительные дни отдыха: с 1 по 3 января, с 7 по 10 января включительно.

На Новый год и Рождество украинцы получат дополнительные дни отдыха: с 1 по 3 января, с 7 по 10 января включительно.

Читайте такжеВыходные в январе 2021: сколько будем отдыхать в первый месяц грядущего года

Об этом сообщает Страна.ua.

Помимо этого обнародовано расписание работы банков, почты и "Новой почты" на новогодние праздники.

Как будут работать банки на Новый год 2021

31 декабря - сокращенный день, финансовые операции желательно совершить до 14:00.

1 - 3 января - выходные.

4 - 6 января - полный рабочий день.

6 января - рабочий день сокращен на час.

7 - 8 января - выходные.

Как будут работать почта и Новая почта

31 декабря - "Новая почта" будет работать до 18:00.

1 января - выходной у "Новой почты" и Укрпочты.

2 - 5 января - все почтовые отделения работают в обычном режиме.

6 января - сокращенный рабочий день.

7 января - выходной.

8 января - выходной у "Новой почты".

Праздники в декабре 2020 года

Итоговый месяц 2020 года подарит украинцам дополнительный выходной. Еще один день для отдыха в Украине будет благодаря католическому Рождеству, которое христиане западного обряда традиционно празднуют 25 декабря.

В текущем году католическое Рождество приходится на пятницу – она, соответственно, будет нерабочей. Поскольку за ней идут привычные выходные, то украинцев ждут три выходных подряд – 25, 26 и 27 декабря.

В целом в декабре этого года будет 4 субботы и 4 воскресенья. С учетом дополнительного выходного, в первый месяц зимы у украинцев будет 22 рабочих и 9 официальных выходных и праздничных дней.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН