В прошлом месяце в приложении появилась услуга оповещения о кредитах.

Уведомления о кредитах в приложении "Дія", которые добавили в прошлом месяце, помогли предупредить почти 800 случаев мошенничества.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Facebook.

"За месяц работы оповещений УБКИ (Украинское бюро кредитных историй) зафиксировало 795 обращений и остановило выдачу более 20 незаконных кредитов. Люди получили надлежащую консультацию и смогли предупредить мошенничество самостоятельно", - говорится в сообщении.

За месяц существования услуги украинцы получили уже более 3 млн оповещений об изменении и проверке кредитной истории.

Читайте такжеНа ваше имя оформили чужой кредит: как украинцам защититься от мошенниковОтмечается, что 2,2 млн из этих извещений касались проверки кредитной истории для выдачи кредита, более 1 млн извещений касались именно взятия кредита, а еще 57 тысяч сообщений были об оформлении кредитных карт.

Как сообщал УНИАН, 4 января 2022 года Министерство цифровой трансформации запустило функцию уведомления о кредитах или проверки кредитной истории.

Функция работает в приложении по умолчанию, обновлять "Дію" не нужно.

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