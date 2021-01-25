В НБУ заявили, что объявят конкурсный отбор для замещения вакантной должности.

Из Нацбанка Украины ушел глава Управления по работе с проблемными активами Павел Поляруш.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Сообщается, что Поляруш покинул НБУ 22 января 2021 года по соглашению сторон. Это управление он возглавлял с 8 апреля 2019 года.

«Исполнять обязанности начальника Управления по работе с проблемными активами пока будет Евгений Булавин, начальник отдела сопровождения исполнительного производства этого управления», — отметили в НБУ.

В Нацбанке добавили, что объявят конкурсный отбор для замещения вакантной должности начальника Управления работы с проблемными активами.

К функциям этого подразделения относятся:

организация работы с проблемными активами НБУ;

возврат и взыскание задолженности по кредитам, предоставленным банкам Украины для поддержания ликвидности, по которым НБУ принято решение об отнесении к категории неплатежеспособных, а также по кредитам, по которым НБУ приобрел право требования в счет погашения долга по кредитам для поддержки ликвидности;

работа с юридическими лицами, в управление которым переданы непроданные активы банков, процедуру ликвидации которых начато НБУ до 22 сентября 2012 года.

Что этому предшествовало

По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, процентные ставки по кредитам для бизнеса в Украине за год существенно снизились - с 14,8% в декабре 2019 до 8,2% в декабре 2020 года.

По состоянию на 22 января 2021 года украинские банки отмечали положительное влияние снижения стоимости кредитов на спрос и ожидали улучшения ключевых показателей кредитования в 2021 году.

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Автор: УНИАН