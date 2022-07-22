НБУ разрешил банкам с 21 июля 2022 года продавать безналичную валюту гражданам с последующим размещением на депозит.

После пяти месяцев полномасштабного военного вторжения России в Украину Нацбанк принял решение о прекращении обмена наличной гривни банками Группы Райффайзен в Австрии, Словакии, Венгрии и Чехии.

Об этом сообщает Райффайзен Банк.

Нацбанк внес изменения в свои нормативные документы, согласно которым, коммерческим банкам Украины будет запрещено покупать наличную гривню у иностранных финансовых учреждений.

"Банки группы Райффайзен в Австрии, Словакии, Венгрии и Чехии прекращают обмен наличной гривни с указанной даты", - говорится в сообщении.

Согласно решению НБУ банки прекращают обмен наличной гривни с 25 июля.

Сбалансирование валютного рынка:

НБУ разрешил банкам с 21 июля 2022 года продавать безналичную валюту гражданам с последующим размещением на депозит сроком от трех календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50 тыс грн (в эквиваленте).

Также НБУ принял отдельные меры для минимизации расходования международных резервов на неприоритетные в военное время направления.

Что изменилось с 21 июля 2022 года:

граждане по-прежнему смогут снимать с гривневых платежных карт за границей 50 тыс грн (в эквиваленте) в месяц;

лимит на снятие наличной валюты с гривневых платежных карт за границей изменен с ежемесячного на еженедельный: 12,5 тыс грн (в эквиваленте) на семь календарных дней;

уменьшен ежемесячный лимит на переводы граждан за границу с гривневых платежных карт украинских банков со 100 тыс. грн (в эквиваленте) до 30 тыс. грн (в эквиваленте);

установлен ежемесячный лимит на расчеты за границей с использованием гривневых платежных карт в размере 100 тыс. грн (в эквиваленте) со всех счетов клиента в банке, открытых в национальной валюте.

Что изменится с 25 июля 2022 года:

будет отменено разрешение для коммерческих банков покупать наличную гривню у иностранного финансового учреждения за безналичную иностранную валюту;

будет изменен алгоритм расчета лимитов открытой валютной позиции банками в части неучета увеличения резервов по валютным активам банков.

"Такой шаг предотвратит возможность искусственного завышения резервов банками по валютным активам для увеличения объемов приобретения иностранной валюты. Новая норма вступит в силу с 1 августа 2022 года", - пояснили в НБУ.

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