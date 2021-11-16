Цена памятной банкноты номиналом 20 гривен – 34 гривны, памятной банкноты номиналом 200 гривен – 214 гривен.

Национальный банк Украины продолжает выпуск серии памятных банкнот, посвященных 30-летию Независимости Украины, и вводит в оборот 19 ноября 2021 года еще две тематические памятные банкноты номиналами 20 и 200 гривень.

Как сообщила пресс-служба регулятора, памятные банкноты воспроизводят дизайн банкнот номиналом 20 и 200 гривень и одновременно имеют важное отличие – на их лицевой стороне нанесено айдентику (символику) к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины.

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Памятная банкнота номиналом 20 гривень образца 2014 года с подписью председателя Национального банка Украины серии ЯА имеет размер 69 x 130 мм, а тираж – 30 000 штук.

Памятная банкнота номиналом 200 гривень образца 2019 года с подписью главы НБУ Кирилла Шевченко серии ЯА имеет размер 75 x 148 мм, а тираж – 30 000 штук.

Дополнительно на лицевой стороне банкнот на месте водяного знака нанесено трафаретной печатью специальной оптически-переменной краской праздничную айдентику – "30 лет Независимости Украины". Эта надпись постепенно меняет цвет во время изменения угла наклона банкноты.

Отмечается, что памятные банкноты уже доступны в системе онлайн-заказов, а также будут реализовываться через интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка (о начале реализации будет сообщаться на сайте интернет-магазина дополнительно) и банками-дистрибьюторами ("Ощадбанк", "Укргазбанк", "Радабанк", "Таскомбанк").

Цена памятной банкноты номиналом 20 гривень – 34 гривни, памятной банкноты номиналом 200 гривень – 214 гривень.

Независимость Украины и памятные монеты:

В августе 2021 года Национальный банк Украины ввел в обращение две памятные банкноты номиналами 100 и 500 гривень, посвященные 30-летию Независимости Украины.

Автор: Екатерина Жирий