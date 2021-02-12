Такой надзор позволит обеспечить раскрытие банками полной и достоверной информации о финансовых услугах своим клиентам, чтобы они принимали взвешенные решения.

Национальный банк Украины определил порядок надзора за соблюдением банками законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, утвердив соответствующее положение.

Как сообщила пресс-служба регулятора, такой надзор позволит обеспечить раскрытие банками полной и достоверной информации о финансовых услугах своим клиентам, чтобы они принимали взвешенные решения.

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Кроме того, это обеспечит соблюдение банками единых правил и требований законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг и законодательства о рекламе.

«В итоге это будет стимулировать банки к более ответственному поведению в отношении потребителей, а также будет способствовать защите прав и интересов потребителей», - сказано в сообщении.

Документом определено, что надзор будет осуществляться в формах безвыездного надзора и инспекционных проверок, а ответственным будет профильное подразделение Нацбанка - Управление защиты прав потребителей финансовых услуг.

Согласно сообщению, НБУ прежде всего будет проверять те банки, которые имеют больший риск нарушения прав потребителей финансовых услуг. Основными источниками о возможных нарушениях будут обращения потребителей финансовых услуг в НБУ, договоры банков с клиентами, другие документы, информация на сайтах банков и в рекламе, данные из открытых источников, а также отчетность учреждений.

«Также специалисты Национального банка при осуществлении надзора имеют право запрашивать у банков дополнительную информацию, документы или письменные объяснения. После этого регулятор будет оформлять результаты дистанционного надзора. В случае выявления нарушения специалисты Национального банка будут составлять справку об этом, а также предоставят рекомендации для их устранения», - сообщила пресс-служба.

Отмечается, что за нарушение законодательства о защите прав потребителей финуслуг регулятор будет накладывать на должностных лиц банка административные взыскания, применять к банку штрафные санкции, а также имеет право применять другие меры воздействия.

Стресс-тестирование

Национальный банк после обусловленного коронакризисом перерыва в прошлом году возобновляет стресс-тестирование банков и начинает ежегодную оценку устойчивости.

Что этому предшествовало

17 марта 2020 года Нацбанк ослабил ряд требований к банкам для поддержки в период карантина из-за коронавируса, в частности, отсрочил проведение стресс-тестирования банков и отложил проведение выездных проверок, но отметил, что продолжит отслеживать показатели финансового сектора, включая ликвидность и качество кредитных портфелей.

26 марта 2020 года Национальный банк Украины для поддержки финансовой системы в период ограничений в связи с мировой пандемией коронавируса COVID-19 отсрочил требование соблюдения банками буфера запаса (консервации) капитала, который они накапливают во время экономического роста для компенсации возможных потерь в случае спада экономики.

Национальный банк Украины также утвердил порядок безвыездного надзора на регулярной основе за участниками рынка небанковских финансовых услуг.

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Автор: Екатерина Жирий