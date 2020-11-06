Нацбанк для спасения гривни продал $70 миллионов / REUTERS

Национальный банк Украины на этой неделе - со 2 по 6 ноября - купил на межбанковском валютном рынке 41 миллион долларов.

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Согласно данным, опубликованным на сайте регулятора, на этой неделе НБУ провел интервенции по продаже валюты в объеме 70 миллионов долларов в поддержку гривни.

При этом с начала года объем покупки Нацбанком валюты превышает объем ее продажи на 748,8 миллиона долларов.

Что этому предшествовало

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Автор: Екатерина Жирий