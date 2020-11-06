На этой неделе регулятор также купил 41 миллион долларов.

Национальный банк Украины на этой неделе - со 2 по 6 ноября - купил на межбанковском валютном рынке 41 миллион долларов.

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Согласно данным, опубликованным на сайте регулятора, на этой неделе НБУ провел интервенции по продаже валюты в объеме 70 миллионов долларов в поддержку гривни.

При этом с начала года объем покупки Нацбанком валюты превышает объем ее продажи на 748,8 миллиона долларов.

Что этому предшествовало

Национальный банк Украины на понедельник, 9 ноября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,14 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 22 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий