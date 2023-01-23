Деньги предоставляли как иностранцы, так и украинцы.

С начала полномасштабной войны в Украине на счета НБУ и в три крупнейших фонда страны задонатили более 33,96 миллиарда гривен. Наибольший вклад (15,8 млрд) был собран на счета НБУ с 24 февраля по 5 мая.

По данным Опендатабот, три крупнейшие фонды это - United24, Вернись живым и фонд Притулы. Деньги переводили иностранцы и украинцы.

Так, United 24 за 8 месяцев работы, с мая до декабря, собрал 8,6 млрд грн. 81% от суммы (7 млрд грн) направили на ВСУ. Еще более 1,1 млрд грн (13%) передали на медицинскую помощь и 0,5 млрд грн (6%) — на восстановление страны. Как добавляется, пик донатов на ВСУ пришелся на июль, когда украинцы пожертвовали фонду 2,2 млрд грн.

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Фонд "Вернись живым" с 24 февраля собрал уже 5,6 млрд грн. Наибольшую сумму — 1,6 млрд грн — задонатили в марте. После этого ежемесячно фонд в среднем собирал около 350 миллионов гривен.

Фонд Притулы с начала полномасштабной войны собрал почти 4 млрд грн. В октябре за месяц количество пожертвований возросло более чем втрое и достигло 658 миллионов гривен.

United24: что известно

Как ранее сообщал УНИАН, 5 мая президент Владимир Зеленский начал проект поддержки Украины UNITED24. Эта платформа создана с целью сбора средств на поддержку Украины. Первым амбассадором глобального проекта стал известный футболист и тренер Андрей Шевченко.

Недавно Зеленский рассказал, что по состоянию на 12 января только через United24 было собрано уже около полумиллиарда гривен от людей из более ста стран - на восстановление жилья.

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