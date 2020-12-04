На двух активистов полицейскими на месте составлены административные протоколы.

Митингующие предприниматели начали сносить забор возле Верховной Рады Украины.

Читайте такжеВ центре Киева на акции предпринимателей произошли стычки с полицией (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие ограничивают доступ народным депутатам Украины на территорию Верховной Рады и блокируют движение транспорта.

По данным пресс-службы полиции Киева в Facebook, на двух активистов полицейскими на месте составлены административные протоколы за нарушение ст. 173 (мелкое хулиганство).

Для восстановления правопорядка правоохранители вынуждены создавать живые коридоры и оттеснять граждан для беспрепятственного прохода и проезда автотранспорта. Поэтому, периодически между протестующими и правоохранителями возникает словесные перепалки и кратковременные потасовки.

Что этому предшествовало

Сегодня, 4 декабря, предприниматели снова собрались под Верховной Радой Украины с протестом против фискализации и требуют принять законопроекты об ее отмене.

1 декабря Верховная Рада в ходе заседания приняла закон, предусматривающий отсрочку использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года.

Внедрение в Украине программных регистраторов расчетных операций (РРО) должно происходить в три этапа. Первый этап стартовал 1 августа, и он предусматривал добровольную установку приложения РРО бизнесом в 2020 году.

Второй этап должен был начаться 1 января 2021 года, когда сфера использования PPO будет расширена на критические, так называемые рискованные, сферы бизнеса. Это касается только текстильных товаров, бывших в употреблении товаров, отельного, ресторанного бизнеса, торговли через интернет. Это сферы бизнеса, которые несут наибольшие риски сокрытия операций.

Третий этап с 1 апреля 2021 года предусматривал внедрение РРО для всех физлиц-предпринимателей второй и третьей группы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцкий