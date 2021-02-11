Ключевой идеей проекта доступной ипотеки является развитие строительства нового жилья.

Министр финансов Украины Сергей Марченко объяснил ключевую идею ипотеки на жилье под 7% и назвал основные условия и категории граждан, которые смогут воспользоваться новой программой.

Об этом он рассказал в интервью "УНИАН".

Читайте такжеВ Украине запустят ипотечное кредитование под 7%: названы срокиТак, по словам чиновника, ключевой идеей проекта доступной ипотеки является развитие строительства нового жилья.

"Ипотеку под 7% решили вводить параллельно с действующей программой бизнес-кредитования "5-7-9" за счет Фонда развития предпринимательства. Этот вопрос пока дискутируем, поскольку, к сожалению, не имеем еще ипотечного рынка, а только создаем определенные его сегменты. Важно создать определенную экономическую динамику. Ввести мотивацию - развитие строительства нового жилья как ключевую идею проекта", — сказал министр.

Он назвал и условия, но отметил, что они еще не окончательные и могут быть изменены.

Среди них, в частности:

ставка 7%;

максимальная сумма ипотеки — 2 млн грн;

срок — до 20 лет;

первоначальный взнос — 15% стоимости;

определенная нормативная площадь с учетом количества членов семьи.

Что касается того, кто может воспользоваться новой программой, критерии, по словам руководителя Минфина, предусмотрены действующим постановлением.

"Прежде всего речь идет о внутренне перемещенных лицах, педагогах, медиках, работниках бюджетной сферы, молодых семьях, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жителях общежитий и аварийных домов. Но в дальнейшем хотим отказаться от категорийности и предоставить всем гражданам возможность воспользоваться доступной ипотекой", — сказал Марченко.

Ипотечные кредиты и смягчение монетарной политики

12 июня 2020 года Национальный банк Украины продолжил цикл смягчения монетарной политики и снизил учетную ставку до исторического минимума в 6% годовых.

Чистая прибыль украинских банков за январь-май 2020 года выросла на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 28,964 млрд грн.

24 июня 2020 года заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова прогнозировала рекордно низкие ставки по кредитам к концу года.

По данным НБУ, объемы ипотечного кредитования в Украине по итогам 9 месяцев 2020 года выросли на 16%, до 2,3 млрд грн, из-за повышения среднего размера кредита.

В Украине средние ставки по гривневым кредитам для компаний в третьем квартале 2020 года сократились на 1 п.п. и составили 9,6% годовых, а по кредитам физлицам — сократились на 1,9 п.п., до 30,9% годовых.

27 января Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов. Постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов Фонд предоставляет заемщикам, которые получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

Воспользоваться этой компенсацией смогут как граждане Украины, которые желают приобрести квартиру, так и те, кто хочет построить дом самостоятельно. В ипотеку нельзя будет купить жилье, построенное до 2015 года.

4 февраля 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о том, что проект по снижению ставок по ипотечному кредитованию до 7% годовых будет запущен с 1 марта.

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Автор: УНИАН