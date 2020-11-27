При этом Украина недополучила более 3 миллиардов доллвров из запланированных кредитов от международных финансовых организаций.

По итогам 2020 года перевыполнение доходной части государственного бюджета составит 10 миллиардов гривень.

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Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

"По доходам у нас проблем нет - до конца года доходы будут перевыполнены на 10 миллиардов гривень. Несмотря на пандемию, несмотря на кризис, налоговая служба уже выполнила годовой план по доходам", – сказал он.

При этом Марченко напомнил, что Госбюджет-2020 предусматривает поступление 6 миллиардов долларов кредитов от международных финансовых организаций, но на сегодня этот план не выполнен - Украина недополучила более 3 миллиардов долларов из этой суммы по ряду причин.

Что этому предшествовало

Министр финансов Сергей Марченко подтвердил, что на сегодня есть задержки с платежами Государственной казначейской службой по незащищённым статьям расходов.

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Автор: Дмитрий Шварц