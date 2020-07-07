В Украине дешевеет валюта: сколько стоит доллар

Oфициальный курс гривни к евро на 8 июля установлен на уровне 30,40 гривни/евро.

Национальный банк Украины на среду, 8 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,93 гривни/доллар, то есть гривня после нескольких дней падения продолжает укрепляться.

Согласно данным, обнародованным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 30,40 гривни/евро.

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По состоянию на 8 июля Регулятор установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 26,93 (7 июля – 2712,69).

100 EUR – 30,40 (7 июля – 3072,26).

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 7 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,12 гривни/доллар, то есть гривня после нескольких дней падения укрепилась к доллару на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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