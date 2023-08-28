Продать доллар можно в среднем по курсу 37,85 грн, евро – 41,10 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 28 августа, укрепился на 15 копеек - до 38,55 грн за доллар.

Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни подорожал на 10 копеек и составил 42,00 грн за евро.

Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 37,85 грн за доллар. Продать евро получится на 13 копеек дешевле, чем в предыдущий день, - 41,10 грн за евро.

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Курс валют в Украине - последние данные и прогнозы экспертов

Наличный курс гривни к доллару у "Приватбанка" 25 августа остался на уровне предыдущего показатель-38,35 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении тогда подешевел на 10 копеек – до 42,00 грн за евро.

По прогнозу финансового аналитика Андрея Шевчишина, осенью курс доллара в Украине может немного снизиться, однако это будет временное рыночное колебание - постоянного удешевления валюты ожидать не стоит.

По словам эксперта, стоимость валюты может снизиться на несколько дней, но устойчивое снижение вряд ли будет наблюдаться. К тому же, если Национальный банк изменит валютную политику и изменит фиксированный курс, то межбанковский и наличный курсы будут близкими друг к другу.

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