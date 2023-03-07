Возможным объяснением стремительного укрепления гривни является начало подготовки аграриев к весенне-полевым работам.

Ситуация на валютном рынке для гривни все больше улучшается как в наличном, так и в безналичном сегментах. Об этом говорится в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU.

"На межбанковском рынке выросло предложение валюты от клиентов банков-юридических лиц, которые за четыре дня недели продали на 36 млн долл. больше валюты, чем купили. Большее предложение валюты от участников рынка стало ключевой причиной резкого уменьшения интервенций НБУ более чем вдвое, до 289 млн долл. Это самый низкий недельный уровень чистых интервенций НБУ по продаже валюты с середины ноября 2022 года", - сказано в сообщении.

Эксперты отмечают, что курс наличной гривни за неделю укрепился сразу на примерно 2% - с 39,12-39,79 грн/долл. до 38,18-39,16 грн/долл.

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Возможным объяснением стремительного укрепления гривни, по мнению аналитиков ICU, является начало подготовки аграриев к весенне-полевым работам.

"Крупные агропроизводители продают больше валюты на межбанковском рынке, а мелкие фермеры продают наличную валюту для закупки горючего, подготовки техники и тому подобное. Именно поэтому выросло предложение валюты во всех сегментах рынка", - говорится в еженедельнике.

Курс гривны в столичных обменниках - данные на 7 марта

Как сообщал УНИАН, курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 15 копеек - до 39,10 грн/долл.

Относительно евро курс гривни остался на уровне предыдущего дня - 41,30 грн/евро.

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