Курс гривни к евро укрепился до 32,97 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 10 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,74 грн/долл., то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 32,97 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 10 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2774,31 (9 марта – 2770,91)

100 EUR – 3297,41 (9 марта – 3307,5)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,70/27,73 грн/долл., к евро – на уровне 32,94/32,96 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на вторник, 9 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,71 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий