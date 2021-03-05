Гривня по официальному курсу укрепилась до 27,71 грн/долл.

Национальный банк Украины на вторник, 9 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,71 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 33,08 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 33 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 9 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2770,91 (5 марта – 2776,64)

100 EUR – 3307,5 (5 марта – 3340,62)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,75/27,77 грн/долл., к евро – на уровне 33,07/33,09 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на пятницу, 5 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,76 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий