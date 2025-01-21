Продать доллар можно в среднем по курсу 42,10 грн, евро - 43,40 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 21 января, вырос на 5 копеек и в среднем составляет 42,65 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,10 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал сразу на 25 копеек и составляет 44,25 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,40 грн за евро.

Какой сегодня курс доллара в обменниках

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром выросла до 42,63 грн/долл., а продать доллар можно за 42,60 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,32 грн/евро, курс продажи - 44,10 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро вторника, 21 января, составляет 101 824,80 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 283 142,24 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 21 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,16 грн/долл., то есть гривня ослабла на 3 копейки. Официальный курс евро на вторник установлен на уровне 43,50 грн за один евро, то есть гривня снизилась на 13 копеек.

На прошлой неделе интервенции НБУ на валютном рынке остались почти неизменными и превысили 1 миллиард доллара. Это способствовало умеренному усилению гривны на прошлой неделе, говорится в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU. Аналитики компании сообщили, что за четыре рабочих дня прошлой недели чистая покупка валюты составила 702 миллиона долларов.

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