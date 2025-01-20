Курс гривны к евро установлен на уровне 43,50 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 21 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,16 грн/долл., то есть гривня ослабла на 3 копейки.

Относительно европейской валюты гривня также ослабила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на вторник установлен на уровне 43,50 грн за один евро, то есть гривня снизилась на 13 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,18/42,21 грн/долл., евро - 43,53/43,55 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня снизился до 42,60 грн/долл., а продать доллар можно за 42,50 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,15 грн/евро, курс продажи - 43,95 грн/евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 20 января снизился на 5 копеек и составляет 42,65 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня также подешевел на 5 копеек и составляет 44,10 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,05 грн, евро - по курсу 43,10 грн за единицу иностранной валюты.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что на заседании монетарного комитета НБУ регулятор может увеличить учетную ставку до 14%, соответственноситуация на валютном рынке может приобрести признаки временного спокойствия.

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