Доллар в январе вряд ли пересечет отметку в 42,5 грн по официальному курсу.

На прошлой неделе интервенции НБУ на валютном рынке остались почти неизменными и превысили $1 млрд. Это способствовало умеренному усилению гривни на прошлой неделе.

Об этом говорится в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU. Аналитики компании сообщили, что за четыре рабочих дня прошлой недели чистая покупка валюты составила 702 млн долл.

Среднедневные объемы чистой покупки на межбанковском рынке остались немного больше $100 млн, однако домохозяйства уменьшили чистую среднедневную покупку с $80 в первые дни этого года до $67 млн.

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По итогам недели официальный курс гривни укрепился на 0,4% до 42,13 грн/долл. Наличная стоимость доллара в системно важных банках по итогам недели уменьшилась также на 0,4% – до 42,1-42,8 грн/долл.

"Национальный банк продолжил тратить большие объемы валюты из резервов, стремясь успокоить рынок и поспособствовать стабилизации курса гривни. Большой объем интервенций при даже незначительном уменьшении спроса на валюту не только стабилизировал ситуацию на валютном рынке, а даже усилил курс гривни на прошлой неделе", – говорится в документе.

Отмечается, что стабилизация курса должна поспособствовать увеличению предложения валюты на рынке от экспортеров и уменьшению потребности в интервенциях НБУ.

"Мы сохраняем ожидания, что официальный курс гривни в январе не пересечет уровень 42,5 грн/долл., однако будет двигаться небольшими шагами до ориентировочно 46 грн/долл. в конце года", – прогнозируют в ICU.

Курс валют – последние новости

По данным Bloomberg, доллар снизился относительно большинства основных валют за несколько часов до второй инаугурации Дональда Трампа. Низкий уровень ликвидности в связи с этим событием, вероятно, усилил ослабление доллара относительно всех валют – от австралийского доллара до оффшорного юаня.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 20 января, снизился на 5 копеек и составляет 42,65 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня также подешевел на 5 копеек и составляет 44,10 грн за евро.

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