Финансисты ожидают скорого возврата котировок доллара на межбанке в пределах до 41,30-41,40 гривень, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в субботу, 7 сентября, в большинстве обменников финкомпаний и работающих в выходные отделений банков будет в пределах коридора: прием от 40,70 до 41,20 грн/долл. и продажа от 41,25 до 41,55 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро на наличном рынке будет в пределах: прием от 45,20 до 45,80 грн/евро и продажа от 45,90 до 46,20 грн/долл., отметил эксперт.

"Евро снова продолжит быть главным инструментом для спекулятивного заработка на этих выходных из-за счет большого разброса котировок евровалюты в разных сетях обменников по всей Украине. В условиях повышенной турбулентности курса евро на межбанке всю следующую неделю ждать от финансистов глобального снижения ценников продажи евро в обменниках не стоит", - считает Козырев. Видео дня

По его прогнозу, большинство обменников предпочтет не снижать свои котировки продажи евро в субботу и воскресенье в надежде заработать позже, точнее, во время ралли евро/доллар на внешних площадках.

"К тому же финансисты ожидают и скорого возврата котировок доллара на межбанке в пределах до 41,30-41,40 гривень, а значит, и соответствующего роста ценников наличного доллара", - добавил аналитик.

Курс доллара в Украине на 9 сентября

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 9 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,02 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 7 копеек.

А официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 45,56 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 3 копейки.

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