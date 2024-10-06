Аналитик рассказал, что сейчас волнует Нацбанк.

Курс доллара в Украине в воскресенье, 6 октября, в большинстве обменников финкомпаний и работающих отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием - от 41,00 до 41,35 грн/долл. и продажа - от 41,45 до 41,60 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

А, курс евро, по его прогнозу, на наличном рынке будет колебаться в пределах коридора: прием - от 45,35 до 45,65 грн/евро и продажа - от 45,75 до 45,90 грн/евро.

По словам Козырева, опрошенные владельцы сетей обменных пунктов и казначеи банков подтвердили, что сейчас спрос на наличную валюту в обменниках и в кассах банков, а также покупки долларов и евро на карты граждан продолжают превышать объемы продажи валюты населением:

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"Если добавить к этому еще и статистику последних месяцев по завозу банками наличной валюты в Украину, то такое положение вещей не может не волновать Нацбанк".

Аналитик добавил, что такой массированный завоз валютной наличности является крупнейшим за последние 10 лет.

"По данным самого НБУ, ввоз наличной валюты в Украину за январь-сентябрь 2024 года составил $9,89 млрд в эквиваленте. Это на 80,9% превышает показатель за аналогичный период 2023 года и на 4,5% уже превысил общий объем ввезенной за весь прошлый год в страну валюты", - сообщил Козырев.

Курс доллара в Украине - прогноз на неделю

Напомним, начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН рассказал, что в течение следующей недели и до середины октября на валютном рынке маловероятны какие-то глобальные курсовые изменения.

По его прогнозу, в период с 7 до 13 октября коридоры валютных изменений будут такими: 41,1-41,7 грн/долл. и 45-47 грн/евро (на межбанке) и 41,2-41,9 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке).

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