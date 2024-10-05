Большинство обменников продолжат работать в формате "с оборота", отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в субботу, 5 октября, в большинстве обменников финкомпаний и работающих отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием - от 41,00 до 41,35 грн/долл. и продажа - от 41,45 до 41,60 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Что касается курса евро, то на наличном рынке стоимость евровалюты будет колебаться в пределах коридора: прием - от 45,35 до 45,65 грн/евро и продажа - от 45,75 до 45,90 грн/евро, добавил эксперт.

"Превышение спроса на валюту над ее предложением позволяет финансистам не особо "париться" по сокращению спредов между покупкой и продажей на наличном сегменте валютообмена". – отметил Козырев.

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Он уверен, что большинство обменников продолжат работать в формате "с оборота" с уровнем спреда в пределах 20-25 копеек по доллару и 20-40 копеек по евро.

"Оптовые обменные пункты (от 1 000 долларов или евро) к указанным выше ценникам будут готовы еще добавить до 2-5 копеек при приеме доллара или евро и снизиться на 3-5 копеек при продаже", - добавил Козырев.

Курс доллара в Украине 7 октября

Напомним. Национальный банк Украины установил на понедельник, 7 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,19 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 3 копейки.

Официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 45,43 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 9 копеек.

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