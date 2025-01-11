Общий настрой рынка на тестирование более высоких уровней котировок сохранится, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в субботу, 11 января, в большинстве обменников финкомпаний и работающих отделениях банков будет находиться в пределах коридора: прием - от 42,10 до 42,65 грн/долл. и продажа - от 42,80 до 43,25 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, будет колебаться в пределах коридора: прием - от 43,30 до 44,20 грн/евро и продажа - от 44,25 до 44,65 грн/евро.

"Широкий разброс котировок по покупке/продаже евро будет визитной карточкой этих выходных", - отметил эксперт.

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По его словам, достаточно большой уровень спреда между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро, владельцы обменников установят, учитывая условия сохранения повышенного спроса на валюту и неопределенности дальнейшего поведения межбанка.

"Общий настрой рынка на тестирование новых, более высоких уровней котировок сохранится", - добавил Козырев.

Курс доллара в Украине на 13 января

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 13 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,28 гривень/доллар. Гривня осталась на предыдущем уровне, который в пятницу стал историческим максимумом.

А курс евро на понедельник установлен на уровне 43,57 гривни за один евро, то есть гривня снизилась на 1 копейку.

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