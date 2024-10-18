Курс евро на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 45,05 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 18 октября, возрос на 5 копеек и составляет 41,50 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 45,50 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,90 грн, евро - по курсу 44,50 грн за единицу иностранной валюты.

Видео дня

Журналисты отметили, что курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и снова составляет 41,49 грн:

Курс евро при оплате картой сегодня также остался неизменным - 45,05 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня утром подешевел на 9 копеек и составляет 41,40 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,47 грн). Курс наличного евро в обменниках снизился на 12 копеек и составляет 45,30 грн/евро (курс продажи - 45,11 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на пятницу, 18 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,24 грн/долл., таким образом, гривня незначительно ослабла - на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на пятницу установлен на уровне 44,79 грн/евро, то есть гривня окрепла на 12 копеек.

Вас также могут заинтересовать новости: