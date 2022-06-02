В среднем в столице Украины доллар можно продать по курсу 35,00 грн.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева в четверг, 2 июня, укрепился на 15 копеек - до 35,85 грн/долл. по сравнению с предыдущим показателем.

Как передает корреспондент УНИАН, к евро гривня укрепилась на 20 копеек - до 38,30 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 35,00 грн за долл., а евро - за 37,00 грн.

Напомним, Национальный банк Украины с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

После нововведения Нацбанка американская валюта сперва начала дорожать, но позже ее стоимость пошла вниз.

Официальный курс гривни к доллару в Украине был зафиксирован Нацбанком на уровне 29,25 грн/долл. с 24 февраля текущего года - в этот день войска России вторглись на территорию нашего государства.

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