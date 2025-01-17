Эксперт спрогнозировал процессы по попытке несколько ослабить доллар.

Вскоре начнется сознательная или частично сознательная девальвация доллара с целью стимулировать более конкурентные условия для американских товаров на внешнем рынке. Уровень котировок евро по отношению к доллару при этом будет находиться в коридоре около 1,02-1,03 доллара за евро. Такой прогноз сделал аналитик Алексей Козырев, предполагая, как на курс доллара повлияет новый президент США Дональд Трамп.

По словам эксперта, слишком сильный доллар - это тоже плохо для дальнейшего развития экономики США, потому и будет запущена его сознательная девальвация.

"Это процесс не на один день или неделю, но вскоре слишком сильное укрепление доллара начнет уже волновать как Федеральную резервную систему, так и Минфин США. И тогда начнутся процессы по попытке несколько ослабить доллар ко всем мировым валютам, в том числе и к евро", - уверен аналитик.

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Козырев акцентировал, что меры Трампа по репатриации капиталов и производства, резкое повышение тарифов и пошлин на китайские, европейские, канадские товары и поставки из других стран - это уже почти реальность:

"Вопрос в том, насколько жесткими будут эти меры. Именно эти опасения снижения деловой активности и потери рынков сбыта "давят" сейчас на евро и укрепляют доллар. Поскольку европейские компании боятся обвалов продаж в США (фактически стране-крупнейшего делового партнера ЕС)".

Курс доллара в Украине на 20 января

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 20 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,13 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки.

А официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 43,37 грн за один евро, то есть гривня снизилась на 5 копеек.

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