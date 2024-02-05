Курс гривни к евро установлен на уровне 40,37 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 6 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 37,55 грн/долл. Таким образом, гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с сегодняшним показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 40,37 грн/евро. То есть гривня укрепилась на 40 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 37,55/37,57 грн/долл., евро – 40,37/40,38 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 5 февраля, уменьшился на 5 копеек – до 38,10 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 41,60 грн за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 5 февраля, ослабился на 10 копеек – до 38,00 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня снизился на 15 копеек и составляет 41,60 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,40 грн, евро – по курсу 40,60 грн.

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