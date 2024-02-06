Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 38,02 грн, евро – 40,98 грн.

Курс доллара к гривне в "Приватбанке" сегодня, 6 февраля, подорожал на 5 копеек – до 38,05 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня снизился на 15 копеек и составляет 41,45 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,45 грн, евро – по курсу 40,45 грн за единицу иностранной валюты.

Видео дня

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и составляет 38,02 грн. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 17 копеек и составляет 40,98 грн.

Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 6 февраля, снизился на 5 копеек – до 38,05 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня снизился сразу на 20 копеек и составляет 41,40 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня не изменился и составляет 38,05 грн/доллар (продать доллар можно за 37,95 грн). Курс евро в обменниках, в свою очередь, снизился на 20 копеек, до уровня 41,30 грн/евро (курс продажи – 41,10 грн/евро).

Вас также могут заинтересовать новости: