Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,74 грн, евро – 41,84 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 27 декабря, остался на предыдущем уровне – 37,90 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня также не менялся и составляет 41,95 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,40 грн, евро – по курсу 40,95 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанка" сегодня неизменен – 37,74 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 17 копеек и составляет 41,84 грн.

Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 27 декабря, подешевел на 5 копеек – до 38,11 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 42,00 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня незначительно подешевел на 2 копейки – до 38,08 грн/долл. (продать доллар можно за 38,00 грн). Курс евро же в обменниках подешевел на 2 копейки, до 41,95 грн/евро (курс продажи – 41,75 грн/евро).

Национальный банк Украины на среду, 27 декабря, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 37,37 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 15 копеек по сравнению с сегодняшним показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на среду установлен на уровне 41,15 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 21 копейку по сравнению со вчерашним курсом.

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