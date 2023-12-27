Продать доллар можно в среднем по курсу 37,55 грн, евро – 41,30 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 27 декабря, подешевел на 5 копеек – до 38,11 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,55 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 42,00 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 41,30 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня незначительно подешевел на 2 копейки – до 38,08 грн/долл. (продать доллар можно за 38,00 грн). Курс евро же в обменниках подешевел на 2 копейки, до 41,95 грн/евро (курс продажи – 41,75 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины на среду, 27 декабря, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 37,37 грн / долл., то есть гривня укрепилась на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на среду установлен на уровне 41,15 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 21 копейку по сравнению со вчерашним курсом.

Как говорится в материале УНИАН, в инвестиционной компании Dragon Capital прогнозируют, что НБУ планирует со временем увеличивать диапазон колебаний курса гривни и обеспечивать соответствие общей динамики курса макроэкономическим условиям. Аналитики ожидают, что курс гривни к доллару США в 2024 году будет на уровне 37,3 грн/долл. в среднем за год и 39 грн/долл. на конец года.

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