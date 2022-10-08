Курс наличного евро сегодня составляет 39,80 грн/евро.

Курс наличного доллара у "Приватбанка" остался на уровне предыдущего дня – 40,70 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подорожал на 10 копеек – до 39,80 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,20 грн за долл., евро – 38,80 грн за евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 37,45 грн.

Курс доллара в Украине

Напомним, курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева 7 октября укрепился на 10 копеек – до 41,10 грн/долл. Относительно евро курс гривны укрепился на 26 копеек и составляет 40,24 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" подорожал на 20 копеек-до 40,70 грн/долл. Курс евро к гривне подешевел на 40 копеек – до 39,90 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, 21 июля Нацбанк ослабил официальный курс гривны на 25% до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин предусмотрел Средний курс гривны 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют на уровне 50 грн/долл.