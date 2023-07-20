Курс евро сегодня составляет 41,65 грн/евро.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" сегодня, 20 июля, остался на уровне предыдущего показателя – 37,15 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро в финучреждении также не изменился и составляет 41,65 грн/евро. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 42,55 грн. продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,55 грн/долл., евро - 40,65 грн/евро.

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Как сообщал УНИАН, наличный курс гривни к доллару в банках Киева сегодня укрепился на 2 копейки – до 37,28 грн/долл. Относительно евро курс гривни укрепился на 5 копеек и составляет 41,75 грн/евро.

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По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, завершение июля станет дополнительным свидетельством продолжительной стабильности на валютном рынке: наличный курс будет находиться в новых, максимально приближенных к официальному курсу пределах: 36,7-37,3 грн/долл. и 41-42 грн/евро.

Текущие колебания курсов сократятся до 0,1-0,3 грн, а разница между курсом покупки и продажи не превысит 0,15-0,25 грн.

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