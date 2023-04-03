Основной груз сокращений ляжет на внутренний бизнес Credit Suisse и его инвестиционный банк.

Швейцарский банк UBS Group AG уволит до 30% работников. Речь идет о сотрудниках, которые находятся в штате и работают на полную ставку.

Как сообщила швейцарская газета Sonntags Zeitung, массовое увольнение связано с дублированием функций из-за присоединения к банку Credit Suisse.

Сокращение может коснуться от 25 000 до 36 000 работников из общего штата банка, который по завершении слияния увеличится примерно до 120 000 человек.

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Только в Швейцарии около 11 000 сотрудников могут остаться без работы. Основной груз сокращений ляжет на внутренний бизнес Credit Suisse и его инвестиционный банк.

Война в Украине и позиция банков Швейцарии

12 февраля 2023 года второй по величине банк Швейцарии Credit Suisse заморозил $19 миллиардов активов РФ. Из упомянутой суммы 4 млрд принадлежат людям, которые попали под санкции Швейцарии. Остальные 13,6 млрд — это деньги россиян, находящихся под ограничениями других европейских стран. Сюда могут входить и средства Центробанка или непосредственно РФ.

20 марта 2023 года крупнейший в Швейцарии банк UBS начал массовые проверки своих клиентов российского происхождения, требуя от них документы, подтверждающие законность их пребывания в стране.

UBS потребовал от клиентов предоставить копии паспорта страны проживания или вида на жительство в Швейцарии к 5 мая 2023 года. Тем, кто не предоставит запрашиваемые документы, банк грозил блокировкой счетов.

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