Сеул, кажется, нашел способ смягчить последствия пандемии коронавируса как для экономики, так и для здравоохранения.

В то время, когда США без особых успехов борются с неумолимой пандемией и слишком медленным возвращением к экономическому росту, Южная Корея, кажется, нашла рецепт успеха на обоих фронтах.

Согласно последним прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Сеул по итогам 2020 года ждет экономическое сокращение на чуть больше чем 1%. Это делает Юную Корею страной со вторым лучшим показателем в мире после Китая, - пишет Foreign Policy. В это же время, еврозона сократится на 8%, а США по итогам года потеряют почти 4% ВВП.

"Мир имеет дело с самым большим экономическим замедлением со времен Второй мировой войны", - сказал главный экономист OECD Лоренс Бун.

Читайте такжеЮжная Корея выделила Украине $700 тысяч для борьбы с коронавирусомОтчет организации подчеркнул зависимость между экономическим успехом и эффективным обузданием пандемии коронавируса. И это часть причины, почему Южной Корее удалось избежать тяжелого экономического удара COVID-19. Страна очень эффективно разобралась с пандемией. США и Южная Корея зафиксировали первые случаи заражения на своей территории в один день. После того в марте Сеул столкнулся с пиком заболеваемости, когда за день было зафиксировано 851 новый случай. После того показатель опустился до однозначных цифр.

В США заболеваемость не выровнялась до середины июля, когда произошел пик заражения. Тогда за один день было обнаружено 74818 случаев. Южная Корея зафиксировала 7 смертей на миллион своих граждан. В США этот показатель достигает 600 смертей, о чем свидетельствуют данные Центра контроля и профилактики заболеваний США и Университета Джона Хопкинса.

Эффективное обуздание вспышек коронавируса сделало ненужным жесткий карантин вроде того, который парализовал все экономики Европы на много месяцев. Таким образом, Южная Корея не почувствовала на себе последствий полного закрытия заводов, ресторанов и других заведений.

"Главная причина в том, что они смогли сдержать эпидемию лучше, чем другие страны. Поэтому перебои в работе были ограниченными", - сказал старший экономист OECD по вопросам Южной Кореи Кристофер Андре.

Данные мобильной активности Google свидетельствуют, что в Южной Корее привычная ежедневная рутина чуть изменилась в феврале, когда вспыхнула пандемия COVID-19. И даже эти небольшие изменения быстро вернулись к норме в апреле. Наибольшими факторами изменений в поведении людей были погода и государственные праздники, а не коронавирус. В это время, в Италии, например, наблюдался резкий обвал посещения магазинов.

Читайте такжеЮжная Корея заявила о второй волне коронавирусаКроме того, даже несмотря на то, что Южная Корея не испытала такого мощного удара COVID-19, как другие страны, она быстро перешла к агрессивной фискальной реакции. Около 12,2 миллионов долларов или 0,7% от ВВП ушли в карманы бизнеса и граждан в начале весны. Эта помощь была не такой масштабной, как в Германии. Берлин запустил пакет мер стимулирования, направив на него 4% от ВВП. Но потому, что Сеул оказал помощь быстро, ему удалось поддержать потребление и без таких больших вливаний. Южная Корея также продолжает оказывать помощь в форме займов и долговых гарантов на 230 миллиардов долларов.

Даже до сих пор Южная Корея не закрутила свои фискальные "краны". На прошлой неделе правительство объявило о четвертом раунде мер стимуляции, выделив еще 6,5 миллиардов долларов. Южнокорейские политики говорят, что эти расходы сохранятся до конца следующего года ради борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса.

Это тоже сильно контрастирует с поведением таких стран, как США. Они начали год с фискального и монетарного взрыва. Но эта активность со временем замедлилась. В начале этого месяца Конгресс не смог одобрить очередной пакет помощи. По словам Андре, фискальная реакция была ключом к сохранению темпов внутреннего потребления без изменений.

"Так внутренний спрос остался относительно твердым. В первом полугодии наблюдалось сокращение потребления, но затем был отскок, которому помогла фискальная поддержка", - сказал он.

Читайте такжеВ Украине растет уровень безработицы из-за карантина - СМИВ придачу провинции Южной Корее использовали определенные креативные решения, чтобы позаботиться о пользе государственных денег для местного потребления и экономики. Губернатор Кёнгидо Ли Джэмен решил испытать неденежные платежи. Каждый житель получил примерно 85 долларов, которые можно потратить в течение трех месяцев. Но эти деньги были выданы в форме локальной валюты, которую можно использовать только в магазинах на территории провинции. Таким образом, власть позаботилась, чтобы деньги не ушли из региона.

50-летняя женщина с Кёнгидо по имени Ли Йонхян призналась, что "проела" выделенные локальные деньги в местных ресторанах. И она не единственная, кто так сделал.

"Когда помощь раздали, месячная выручка местных бизнесов выросла на 18%. 56% владельцев малого бизнеса сказали, что их продажи пошли вверх", - сказал глава отдела планирования безопасности в Кёнгидо Хео Ен-гил.

Его ведомство контролирует распределение чрезвычайной финансовой помощи. По его словам, Сеул выделил провинции 850 миллионов долларов. Однако, эти деньги дали существенный эффект.

"Они были нужны для усиления потребления и создания более справедливого цикла расходов для поддержки экономики. И с этой точки зрения, они достигли поставленной цели", - сказал Хео.

Читайте такжеИз-за коронавируса ЕС увеличивает бюджет на 6,2 миллиарда евроНесмотря на относительный успех, Южная Корея еще не разобралась полностью с коронавирусом. Новые вспышки все еще ей угрожают. Страна фиксировала каждый день 100-200 новых случаев заражения в течение последних двух недель. Это подпитывает страх перед началом новой вспышки. Сеул был вынужден ограничить бизнес-активность. Например, после 21:00 рестораны могут только выполнять заказы "на вынос". То же касается и кафе.

Президент Южной Кореи Мун Чжэн Ин сказал, что правительство ходит по "тонкой линии между контролем вируса и экономикой". После давления со стороны местного бизнеса Сеул все же ослабил ограничения снова. Таким образом, их действие длилось всего две недели.

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Перевод: Лесь Дымань