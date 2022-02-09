В прошлом году "Метинвест" заплатил рекордные 53 млрд грн налогов, однако, это не помешало силовикам в начале февраля провести на предприятиях группы обыски из-за якобы имевших место налоговых нарушений.

Украинские металлургические компании, работающие "в белую", переживают кризисный период и выживают благодаря кредитам, взятым у запада, однако вместо благодарности и помощи от государства получают чрезмерное давление и обыски, отпугивающие иностранных инвесторов.

Такое мнение высказал президент ассоциации "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя недавние обыски на предприятиях группы "Метинвест".

"Никто даже не заикается о том, чтобы какие-то дотации попросить у государства в связи с ценами на газ. Бизнес выживает, беря кредиты у запада в такие сложные периоды. Но если нет дотаций, то зачем тогда отпугивать инвесторов обысками на предприятиях? Я имею в виду обыски на "Метинвесте", который заплатил в бюджет почти 2 миллиарда долларов налогов в 2021 году. Это почти пятилетний бюджет такого города как Одесса. Зачем кошмарить работающий "в белую" бизнес", - сказал он.

По словам эксперта, несмотря на то, что цены на газ выросли впятеро, промышленные металлургические предприятия несут эти расходы, не имея возможности повысить цены на свою продукцию, иначе станут неконкурентоспособными.

"Стоимость газа и других энергоносителей в производстве металла крайне важна - это около 60% расходов украинских металлургов в стоимости продукции. Европейские и британские производители поднимают цену на свой металл, но в Украине этого сделать нельзя, так как мы и так находимся на грани рентабельности. Если мы поднимем стоимость, то выпадем из конкурентной гонки, заводы закроются", - отметил Каленков.

Потому, по словам эксперта, в настоящее время критически важно хотя бы не мешать работе украинских предприятий.

Как сообщал УНИАН, группа компаний "Метинвест" с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий в 2021 году перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 52,7 млрд грн налогов и сборов, что в 2,4 раза больше, чем в 2020 году.

Прошлый год стал рекордным по сумме выплаченных налогов за всю историю существования "Метинвеста". Этому поспособствовали благоприятная рыночная ситуация и повышение операционной эффективности компании.

В то же время, 1 февраля, правоохранители начали проводить обыски на горно-обогатительных предприятиях группы из-за якобы имеющих место налоговых нарушений. При этом, налоговые органы подтвердили отсутствие задолженности на предприятиях группы.