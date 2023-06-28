Правительство Литвы ограничило перевозку 57 групп товаров. В утвержденный перечень подконтрольных товаров двойного назначения в основном входят изделия с микроэлектронными и полупроводниковыми компонентами.

Правительство Литвы утвердило временный запрет на наземные перевозки грузов двойного назначения через территорию страны и из нее, которые могут ввозиться в Россию и Беларусь и использоваться в войне против Украины.

Как сообщает BNS, правительство Литвы ограничило перевозку 57 групп товаров, при этом в утвержденный национальный перечень подконтрольных товаров двойного назначения в основном входят изделия с микроэлектронными и полупроводниковыми компонентами.

"Литва ограничивает провоз некоторых товаров двойного или потенциально двойного назначения через свою территорию минимум на год… эти товары на пути из Западной Европы в страны Центральной Азии могут быть использованы на поле боя в Украине. Мы не хотим, чтобы наша территория использовалась для этого, поэтому мы вводим такие ограничения", - заявила министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте на заседании правительства.

Видео дня

В беседе с журналистами министр подчеркнула, что новый порядок - это не санкции, а только ограничения:

Мы проинформировали Европейскую комиссию. Наиболее эффективным было бы европейское решение, чтобы такие товары не проходили через Латвию, Финляндию и Норвегию. В то же время мы стремимся к европейскому решению"

"Мы хотим, чтобы территория Литвы не использовалась для таких возможных обходных путей и такой теневой торговли. Известно, что некоторые из таких товаров попадают в зону боевых действий. Таким образом, перечень товаров, которые будут перевозиться наземным транспортом через Литву, ограничен. Некоторые детали можно установить в стиральные машины, а некоторые - в оружие", - сказала министр.

По ее словам, есть разные данные, свидетельствующие о том, что часть товаров, которые проходят через Литву из Западной Европы и направляются в страны Средней Азии, отправляется в Россию.

"То, что заявлено для отправки в некоторые страны Центральной Азии, туда не поступает", - добавил министр.

По словам Армонайте, абсолютное большинство компаний, подозреваемых в перевозке товаров через Литву, не литовские.

По словам министра иностранных дел Габриэлиаса Ландсбергиса, при принятии решений на национальном уровне Литва рискует тем, что движение товаров не будет остановлено, а будет происходить через соседние страны.

Двойной транзит и позиция Литвы

Литва начала сокращать транзит по своей территории в российский Калининград начиная с апреля, когда были приняты соответствующие санкции ЕС.

18 июня 2022 года Литва запретила транзит подсанкционных товаров в российский Калининград.

По подсчетам Банка Литвы, в 2022 году с начала войны общий объем экспорта Литвы в Россию уменьшился на 4%, но на 4,2% увеличился на другие страны Содружества Независимых Государств. Считается, что реэкспорт маскирует ввоз в Россию санкционных товаров.

Премьер-министр Ингрида Шимоните заявилала, что есть явные признаки того, что некоторые страны Центральной Азии используются для обхода санкций и перевозки запрещенных товаров в Россию.

В мировых СМИ было объявлено, что Литва является одной из стран, которые могут быть использованы в схемах обхода санкций.

С 3 июля литовская таможня будет требовать от производителей декларации с подтверждением того, что товары будут перевозиться транзитом через Беларусь или Россию, что они не будут перепроданы или перегружены в этих странах.

Вас также могут заинтересовать новости: