Несмотря на сложности, вызванные полномасштабным вторжением России, Запорожкокс Группы Метинвест продолжает вкладывать деньги в капремонт оборудования коксовых батарей. Всего за два года в эти ремонты компания инвестировала 276 млн грн.

В течение 2024 года выполнена перекладка двух простенков камер коксования, проведена замена элементов армирования, броней и анкерных колонн на печах. Также планируется перекладка еще двух простенков камер коксования. На комплексе КБ №2 также выполняется ряд ремонтов.

"Несмотря на близость фронта, предприятие продолжает обеспечивать металлургов качественным коксом. Ключевым фактором стабильного производства является исправность основного оборудования - коксовых батарей. С начала 2022 года на капитальное обновление коксовых батарей №2 и №5-6 предприятием направлено более 276 млн гривень", - говорит генеральный директор Запорожкокса Александр Бехтер.

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Капремонт проводится в условиях действующего производства, что позволяет поддерживать запланированные объемы производства кокса. Проведенный ремонт продлит срок эксплуатации агрегата и снизит нагрузку на окружающую среду.

Как известно, Метинвест Ахметова заплатил в бюджет Украины почти 15 млрд грн налогов за 2023 год.

Компания отказалась от налоговых льгот и уплатила налоги в полном объеме, а также направила почти 5 млрд грн на поддержку ВСУ и мирных жителей с начала войны.