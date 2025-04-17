Инфляция в конце 2025 года снизится до 8,7%.

Инфляция в Украине вернется к снижению летом и замедлится до однознакового уровня в конце года. Об этом рассказал глава Нацбанка Андрей Пышный во время брифинга.

"Согласно прогнозу НБУ, летом рост цен в годовом измерении начнет замедляться по широкому спектру товаров и услуг. Ожидаемое увеличение урожаев будет способствовать снижению продовольственной инфляции с III квартала и ее стабилизации на сравнительно низком уровне в дальнейшем", - сказал он.

По словам Пышного, фундаментальное инфляционное давление постепенно будет утихать под влиянием мер монетарной политики НБУ, улучшение ситуации с поставками электроэнергии и умеренного давления со стороны рынка труда. Кроме того, дополнительным фактором будет уменьшение цен на нефть вследствие торговых противостояний в мире.

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"В результате инфляция в конце 2025 года снизится до 8,7%, а в 2026 году - до цели 5%", - отметил глава Нацбанка.

Пышный рассказал, что в первые месяцы года инфляция росла и в марте достигла 14,6% в годовом измерении. Такая динамика обусловлена остаточными эффектами худших прошлогодних урожаев, дальнейшим повышением цен на подакцизную продукцию, а также влиянием фундаментальных факторов, в частности со стороны увеличения расходов предприятий на энергоресурсы и оплату труда и устойчивого потребительского спроса.

"Правление Национального банка приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 15,5%. Это решение будет способствовать поддержанию устойчивости валютного рынка, сохранению контроля над инфляционными ожиданиями и постепенному замедлению инфляции до цели 5% на горизонте политики", - сказал глава НБУ.

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Инфляция на потребительском рынке в марте в годовом измерении ускорилась до 14,6%, по сравнению с мартом прошлого года. По данным Госслужбы статистики, по сравнению с февралем, потребительская инфляция в марте составила 1,5%, с начала года - 3,5%.

Продукты питания и безалкогольные напитки в целом за год подорожали на 17,4%. Наибольший скачок цен показали яйца (+44,7%), масло подсолнечное (+35,4%), овощи (+32,3%) и масло (+31,9%).

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