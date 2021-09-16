В Совете общественного мониторинга при ФГВФЛ утверждают, якобы "Фонд по непонятным причинам играет в молчанку, прикрываясь договорами о неразглашении информации".

В результате судебного иска ФГВФЛ в Высокий суд Англии началась процедура заморозки активов экс-владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго по всему миру.

Об этом сообщил председатель Совета общественного мониторинга при ФГВФЛ (Фонд гарантирования вкладов физических лиц) Максим Гарус.

"В прошлом году ФГВФЛ провел конкурс и выбрал юристов для защиты интересов фонда в международных судах. Победителем конкурса стала компания "Gateley Legal". Из собственных источников нам удалось узнать, что 11 февраля 2021 года избранные ФГВФЛ юристы подали иск в Высокий суд Англии о взыскании с Константина Жеваго почти 500 млн. долларов. Экс-владельца банка "Финансы и Кредит" обвиняют в разработке и внедрении ряда мошеннических схем (схема с банком корреспондентом, схема замены облигаций, схема клиринга и схема с контрактами на поставку). Иски также поданы против некоторых английских компаний, которые Жеваго, как утверждается в иске, либо контролировал, или был их конечным собственником – "Frold Project Limited", Eastroad Commerce LLP" и "Portman Shipping UK Limited". Судебный процесс является непубличным. Но по нашей информации, юристам ФГФВО удалось несколько продвинуться и достичь определенных успехов. Некоторые факты указывают на то, что началась процедура заморозки активов Жеваго", - рассказал Гарус.

В Совете общественного мониторинга при ФГВФЛ утверждают, якобы "Фонд по непонятным причинам играет в молчанку, прикрываясь договорами о неразглашении информации".

"Одновременно наблюдаются какие-то непонятные действия из самых высоких кабинетов, которые можно расценивать как попытку "затормозить" победу украинского государства в Лондоне. Создается впечатление, что с олигархом ведутся кулуарные торги - именно поэтому вся информация относительно процесса держится в тайне. В результате вкладчики могут так и остаться ни с чем, а определенные чиновники получат долю из миллиардных состояний экс-владельца банка", - отмечает Максим Гарус.

Совет общественного мониторинга требует от офиса Президента, СНБО и ФГВФЛ пояснить, на каком этапе находится судебное рассмотрение дела ФГВФЛ против Жеваго и его компаний в Высоком суде Англии, каким образом украинская власть выполняет решение о заморозке активов, и проводятся ли сейчас переговоры с господином Жеваго за пределами судебного процесса?

Напомним, в сентябре 2015 года НБУ принял решение об отнесении банка "Финансы и Кредит" к категории неплатежеспособных. Объем инсайдерских кредитов связанных с собственником – Константином Жеваго, составлял более 20 миллиардов гривен. Инсайдерские кредиты возвращены не были, а большинство предприятий–заемщиков сейчас находятся в процедуре контролируемого банкротства. В 2019 году Константину Жеваго заочно сообщили о подозрении в организации растраты 113 миллионов долларов США средств его банка и объявили его в международный розыск. Годовая прибыль компании Жеваго Ferrexpo исчисляется в сумму 600 миллионов долларов. Состояние бизнесмена, согласно рейтингу журнала "Фокус" превышают 2,4 миллиарда долларов.

Автор: Иван Бойко