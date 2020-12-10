Hyundai купил производителя роботов Boston Dynamics за $1 миллиард / REUTERS

Корейская компания Hyundai Motor Co. купила у японской холдинговой компании Softbank производителя робототехники Boston Dynamics Inc., сумма сделки-921 миллион долларов.

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Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на источники.

Отмечается, что сделку закроют на заседании совета директоров 10 декабря.

Детали сделки пока не разглашаются.

Что этому предшествовало

  • Летом для всех компаний в США стартовали продажи робособаки Spot компании Boston Dynamics. Однако клиентам из других стран предлагалось лишь узнать стоимость и условия аренды.
  • В 2018 году американская роботостроительная компания Boston Dynamics опубликовала новое видео со своим человекоподобным роботом Atlas, на котором он преодолевает полосу препятствий с бревна и высоких полок.

Справка

  • Компания Boston Dynamics основана в 1992 году на базе Массачусетского технологического университета.
  • Японская компания SoftBank купила ее в 2017 году в Google.
  • Компания до сих пор не является прибыльным бизнесом, а позиционирует себя как исследовательская организация.

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Автор: УНИАН