Hyundai купил производителя роботов Boston Dynamics за $1 миллиард / REUTERS
Корейская компания Hyundai Motor Co. купила у японской холдинговой компании Softbank производителя робототехники Boston Dynamics Inc., сумма сделки-921 миллион долларов.
Читайте такжеРабота-пса Boston Dynamics испытали в Чернобыльской зоне (видео)
Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на источники.
Отмечается, что сделку закроют на заседании совета директоров 10 декабря.
Детали сделки пока не разглашаются.
Что этому предшествовало
- Летом для всех компаний в США стартовали продажи робособаки Spot компании Boston Dynamics. Однако клиентам из других стран предлагалось лишь узнать стоимость и условия аренды.
- В 2018 году американская роботостроительная компания Boston Dynamics опубликовала новое видео со своим человекоподобным роботом Atlas, на котором он преодолевает полосу препятствий с бревна и высоких полок.
Справка
- Компания Boston Dynamics основана в 1992 году на базе Массачусетского технологического университета.
- Японская компания SoftBank купила ее в 2017 году в Google.
- Компания до сих пор не является прибыльным бизнесом, а позиционирует себя как исследовательская организация.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram