Согласно принятой сегодня Бюджетной декларации, гривня будет постепенно падать по отношению к доллару.

Верховная Рада одобрила в целом правительственную Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, которая предусматривает постепенную девальвацию гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 269 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Несмотря на то, что уже несколько лет подряд курс гривни по отношению к доллару США находится на стабильном уровне - 27-28 грн/долл., в Бюджетной декларации заложено постепенное ежегодное его ослабление.

Так, прогнозируется, что в 2022 году среднегодовой курс гривни будет составлять 28,6 гривен за доллар, в 2023 году - 28,8 гривен за доллар, в 2024 году - 29,2 гривен за доллар.

Курс на 15 июля

Национальный банк Украины на четверг, 15 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,30 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Кабинет министров на внеочередном заседании 31 мая одобрил Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.

Бюджетная декларация: что необходимо знать

Кабинет министров на внеочередном заседании 31 мая одобрил Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.

Бюджетная декларация на 2022-2024 годы - это видение правительством бюджетной политики на среднесрочную перспективу.

Документ определяет основные бюджетные показатели, цели государственной политики в соответствующей сфере с показателями их достижения и является основой для составления проекта государственного бюджета на 2022 год.

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Автор: Богдан Слуцкий